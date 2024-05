Pour cette fin de saison, Brian Riemer aura une arme secrète qui a manqué à Vincent Kompany à l'époque

Brian Riemer a dû faire face à de nombreux casse-têtes cette saison, notamment au milieu de terrain. Il a cette fois un nouveau profil à sa disposition : Majeed Ashimeru, qui joue peut-être gros.

Voilà des semaines que Brian Riemer tente de trouver la formule idéale au milieu de terrain. Théo Leoni ou pas Théo Leoni ? Stroeykens et Leoni ensemble ? Delaney et Rits ensemble au détriment de la créativité ? Enlever Rits au détriment de l'équilibre ?

À chaque essai, il manquait un petit quelque chose. Enlever Mats Rits avait été un échec clair. Mais alors que Stroeykens doit pallier l'absence de Thorgan Hazard côté gauche, le trio Leoni-Delaney-Rits manque de créativité. Et alors que Riemer a déjà du mal à trouver la formule, voilà qu'un nouvel ingrédient s'y ajoute : Majeed Ashimeru.

Ashimeru, mieux qu'un joker ?

"Majeed est l'un des joueurs qui peuvent avoir le plus d'impact dans notre noyau en tant que joker" : Brian Riemer avait été très clair avant le double duel face au Cercle de Bruges. Et au Jan Breydel, l'enthousiasme et le dynamisme du Ghanéen ont en effet été un vrai atout en fin de rencontre.

© photonews

Mais les circonstances font qu'Ashimeru pourrait bien devenir plus qu'un joker, comme nous l'avions écrit (lire ici). Ce serait un sacré retour en grâce pour un joueur qu'on poussait vers la sortie lors des deux prochains mercatos.

Et ce retour en grâce, il rappelle ce qui s'est passé en fin de saison 2021-2022, en inversé : alors que Majeed Ashimeru monte en puissance et devient incontournable, enfin, dans le RSCA de Vincent Kompany... le Ghanéen se blesse à l'approche des Playoffs. Une blessure au long cours, qui le prive de phase finale, et prive Kompany d'un élément clef.

Brian Riemer, lui, en disposera. Dans une équipe à peu près dépourvue de fond de jeu, qui joue soit à l'enthousiasme, soit à l'exploit individuel, Majeed Ashimeru peut faire énormément de bien et réussir un sacré pari. Celui, s'il convainc Riemer, d'encore être un joueur d'Anderlecht la saison prochaine.