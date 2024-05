Très souvent critiqué, un Diable Rouge revient sur sa relation avec Tedesco : "Il voit en moi un grand potentiel"

La Belgique jouera l'Euro 2024 en Allemagne. La nouvelle génération est menée par son sélectionneur, Domenico Tedesco.

Depuis son arrivée chez les Diables Rouges, Domenico Tedesco a posé un grand nombre de choix forts. Que ce soit par la (non) sélection de certains anciens tauliers, la dispute avec Thibaut Courtois,...

L'Italo-allemand est face à un chantier important en défense, où les profils de qualité ne sont pas toujours évidents à trouver. Notamment, son choix d'accorder sa confiance à Wout Faes a été fort critiqué.

Wout Faes se confie sur sa relation avec Domenico Tedesco

Le défenseur central est devenu titulaire indiscutable depuis l'arrivée de Tedesco, et ce malgré quelques erreurs lors des récents rassemblements.

Faes s'est confié sur sa relation avec Tedesco dans une interview accordée à Eleven/DAZN. "Dès la première fois que nous nous sommes vus, il m'a pris à part et m'a dit qu'il voyait en moi un grand potentiel."

"Je suis arrivé assez tard et le groupe était déjà formé. J'étais l'un des nouveaux", a continué Faes, évoquant la période sous Roberto Martinez. "C'était plus difficile de ne jamais être titularisé ou de ne pas avoir ma chance, même si c'est logique et que je comprends que Martínez ait voulu s'appuyer davantage sur ses joueurs confirmés. J'ai bénéficié du vent nouveau avec l'arrivée de Tedesco."