Les bonnes affaires de la Challenger Pro League : les clubs de D1A tiennent sûrement ces joueurs à l'oeil

On saura bientôt quel club de Challenger Pro League défiera le 14e de D1A pour une place au sein de l'élite. Mais lors du mercato à venir, de nombreux joueurs pourront espérer passer ce palier, via un transfert.

La Challenger Pro League a été très serrée jusqu'au bout cette saison : si le Beerschot est un champion "logique", plusieurs clubs comme Zulte Waregem (éliminé en barrages) ou le SK Beveren (8e) avaient d'énormes ambitions et ne rejoindront pas la D1A.

Au sein de ces clubs évoluent des joueurs qui n'ont pas nécessairement leur place dans l'antichambre de l'élite, et qui considéreront d'un oeil favorable toute offre émanant d'un club de Jupiler Pro League. Voici quelques affaires à saisir en Challenger Pro League.

Goduine Koyalipou (24 ans / SK Beveren)

Clubs idéaux : Union Saint-Gilloise, Charleroi, KV Malines, Westerlo...

Commençons par l'évidence, à savoir le meilleur buteur de la phase classique. Goduine Koyalipou est arrivé l'été dernier de Lausanne Sport à Beveren et a empilé les buts (16 en 30 matchs), mais le club waeslandien a échoué à la 8e place, ne participant même pas aux barrages pour la montée.

© photonews

Reste à voir si Koyalipou restera en D1B, et on peut en douter. Un club a pu se réjouir récemment de ses bonnes pioches en Suisse : l'Union Saint-Gilloise. Cameron Puertas est arrivé de... Lausanne Sport en 2022, et Mohamed Amoura est géré par... la même agence de management que Goduine Koyalipou. Une agence qui gère également Ismaël Kandouss, Ken Nkuba ou encore Nurio Fortuna. L'international centrafricain (2 caps) peut-il les suivre en D1A ?

Ruud Vormer et Jelle Vossen (35 ans, Zulte Waregem)

Clubs idéaux : Dender, Beerschot, Charleroi, RWDM (en cas de maintien)...

Impossible de choisir entre les nombreux joueurs de Zulte Waregem n'ayant absolument rien à faire en Challenger Pro League. Ruud Vormer et Jelle Vossen sont les stars de l'Essevee, mais ont cependant 35 ans : quel que soit le club qui ira les chercher, ce sera pour un investissement à court terme et une injection d'expérience.

© photonews

L'été passé, Vormer et Vossen ont été en négociations avec des clubs de D1A. Et même avec un an de plus, ils ne devraient pas manquer d'options cet été s'ils le souhaitent : Jelle Vossen a encore inscrit 13 buts cette saison, et Ruud Vormer n'a pas déçu non plus. Qui sait si Dender ou le Beerschot, promus, ne pourraient pas tenter un gros coup...

Pape Moussa Fall (19 ans, RFC Seraing)

Clubs idéaux : Standard/SL 16, FC Liège, Francs-Borains

Quand il est arrivé du Sénégal il y a un an, de deux choses l'une : personne ne s'attendait forcément à ce que Pape Moussa Fall explose à ce point (10 buts pour sa première saison chez les pros)... et lui-même ne s'attendait certainement pas à ce que le RFC Seraing descende.

Le gigantesque buteur sénégalais (2m03!) est taillé pour l'élite de notre football, et n'accompagnera probablement pas les Sérésiens en Nationale 1. Reste à voir si c'est un club de Challenger Pro League ou de D1A qui viendra le chercher. Après tout, le Standard pourrait lui offrir une progression au sein du SL16 sans qu'il doive quitter ce cocon qu'il s'est construit à Liège.

Benoît Nyssen (26 ans, FC Liège)

Clubs idéaux : STVV, Westerlo

Benoît Nyssen a été le défenseur latéral le plus productif de Challenger Pro League, et ça n'est pas passé inaperçu. Nous vous révélions récemment que le back droit du FC Liège était suivi par plusieurs clubs de D1A (lire ici). Un départ est presque inévitable.

© photonews

Mais où ira Nyssen ? Un back droit à 6 buts et 5 assists, voilà qui est rare et convoité. Plusieurs clubs de la colonne de droite pourraient en profiter : on sait que STVV et Westerlo prospectent dans la région liégeoise. À 26 ans, Benoît Nyssen n'a plus l'aura d'un "jeune" talent, ce qui risque de refroidir les clubs plus huppés.

Marius Noubissi (27 ans, Patro Eisden)

Clubs idéaux : Beerschot, Dender, Charleroi

Le solide Marius Noubissi n'est pas étranger à la Jupiler Pro League, qu'il a connue avec le Beerschot. Avec 8 buts en 37 matchs, le Camerounais avait également prouvé qu'il pouvait s'y imposer. Son passage à Valenciennes n'a pas été couronné de succès mais avec le Patro Eiden, Noubissi a retrouvé la forme (5 buts en 13 matchs). Le club de Maasmechelen, cependant, ne retrouvera pas la D1A.

Dès lors, le contrat de Noubissi, qui arrive à son terme, pourrait bien ne pas être prolongé et voilà un buteur avec de l'expérience en D1A qui se retrouve libre. Juste au moment où son ancien club, le Beerschot, retrouve l'élite. En foot, A + B ne signifie pas toujours C, mais les Rats pourraient tenter le coup.

Anthony Limbombe (29 ans, SK Beveren)

Clubs idéaux : RWDM (en cas de maintien), Charleroi, Malines, Westerlo, Beerschot...

Un Diable Rouge à près de 130 matchs en D1A pour une somme probablement très modeste, qui peut dire que ce ne serait pas une affaire ? Il faut dire que quand Anthony Limbombe a signé à Beveren en septembre 2023, bien peu y croyaient encore. Mais l'ancien de Genk, Bruges et (on l'oublierait presque) du Standard a retrouvé de sa superbe.

© photonews

Limbombe a en effet marqué 6 buts et délivré 7 assists en 25 matchs, finissant dans le top 5 au classement des meilleurs passeurs de Challenger Pro League. Une telle saison, couplée à l'échec retentissant du SK Beveren, pourrait le ramener en D1A. Il ne lui reste qu'un an de contrat en pays de Waes, et on serait surpris qu'il y reste.