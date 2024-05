Un maintien encore utopique il y a quelques semaines en vue ? Vincent Kompany veut "réécrire l'histoire"

Burnley a repris espoir quant au maintien ces dernières semaines. Cela se ressent dans les propos de Vincent Kompany.

Une seule défaite en huit matchs : Burnley a enfin trouvé la bonne formule en Premier League, avec notamment un partage arraché à Manchester United la semaine dernière.

Samedi, c'est un autre gros morceau qui attend les Clarets avec la réception de Newcastle. Les troupes de Vincent Kompany feront-ils un nouveau pas vers le maintien ?

L'entraîneur belge y croit : "C'est une énorme opportunité, être capable de réécrire l'histoire et toujours avoir quelque chose à jouer est l'une des choses les plus puissantes dans ce sport" déclare-t-il. "Nous pouvons faire quelque chose de spécial lors des trois prochains matches. Il faut y croire, mais ce n’est pas non plus entre nos mains" rappelle toutefois Kompany.

L'espoir renaît

Dans le moneytime, tout le monde donnera le maximum pour sauver sa place : "Si Luton gagne les trois prochains matches, je leur tire mon chapeau. Mais au final, il nous reste encore neuf points à jouer, ce qui est beaucoup".

Burnley n'est plus qu'à un point de Luton, mais surtout à deux points de Nottingham Forest, la première équipe hors de la zone rouge...qu'ils affronteront lors de la dernière journée.