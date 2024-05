Mais que s'est-il passé à Reims ? Teddy Teuma s'exprime sur le départ instantané de Will Still

Reims a signé la bombe de la journée en annonçant le départ de Will Still. Teddy Teuma a commenté le départ de l'entraîneur belge.

Vu les différends avec sa direction, il semblait de plus en plus improbable de voir Will Still continuer avec Reims la saison prochaine. Mais un départ avant même la fin de l'exercice actuel restait tout de même difficile à imaginer.

C'est pourtant ce qu'a annoncé le club dans un communiqué commun avec Will Still. Difficile de s'imaginer ce qui se trame réellement derrière la version officielle. Contacté par la RTBF, Teddy Teuma a détaillé sa version de l'histoire.

"C’est une triste nouvelle. Ce n’est jamais une bonne nouvelle d’apprendre qu’un coach s’en va, surtout dans ces conditions. En tant que joueur, on se sent responsable, d’autant plus au vu de la relation qu’on avait avec lui. C’est un super coach, humainement incroyable" déclare l'ancien Saint-Gillois.

Reims en difficulté

"Ca fait beaucoup de peine. Il est jeune, je suis sûr qu’il sortira grandi de tout cela. Il apprendra et sera encore plus fort et beaucoup plus expérimenté pour les prochaines expériences" poursuit-il.

Malgré quelques erreurs que Will Still reconnaîtra sans doute lui-même, Teddy Teuma voit grand pour son désormais ex-entraîneur : "Il est taillé pour aller n’importe où. Il est passionné avec un gros potentiel. Il a encore beaucoup à apprendre. Si ce n’est pas maintenant ou dans les années à venir, tôt ou tard il aura au bout de son rêve ultime, la Premier League. C’est un coach très ambitieux, avec beaucoup de détermination. Je pense qu’il ira au bout de son envie".