Très bonne nouvelle pour Anderlecht avant d'affronter l'Union !

Avant cette rencontre de la plus haute importance, Anderlecht compte plusieurs joueurs dont l'état de santé est incertain, et pas des moindres.

En effet, Anders Dreyer, Kasper Schmeichel et Yari Verschaeren sont absents. Le coach Brian Riemer s'était récemment montré rassurant, expliquant qu'ils seraient très probablement de retour face à l'Union Saint-Gilloise.

Concernant Dreyer, comme on peut le voir sur ces images postées par le club ce jeudi, Dreyer est de retour sur le terrain d'entraînement.

Show some love for our birthday boys. Congrats, Anders & Kiki.🟣⚪ pic.twitter.com/YtxjXG4Nca