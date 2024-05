Trente ans sans demi-finale ? Le football belge ne vivra plus jamais ça, grâce à la Conference League

Le football belge n'avait plus placé d'équipe dans le dernier carré d'une compétition européenne depuis 30 ans. Une performance du FC Bruges qui prouve que la Conference League est totalement adaptée à nos clubs.

Ce n'est pas faire injure au Club de Bruges de le reconnaître : une demi-finale de Conference League signifie moins qu'une demi-finale d'Europa League ou de Champions League. C'est le principe même de ces compétitions : l'UECL est moins relevée que l'EL, elle-même moins relevée que la "reine" des compétitions, la CL.

Mais comme le dit Kylian Mbappé : "Le football, il a changé". En 2024, un club belge ne peut plus rêver à une demi-finale de Ligue des Champions, comme Bruges en 1978. La C2, la Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupe, n'existe plus, et elle avait fait les beaux jours du football belge (3 victoires).

L'Europa League pour les exploits, la Conference League comme objectif

Dès que la Conference League a été créée, c'est devenu clair : le football belge devait en faire un objectif. Malheureusement, la Pro League a eu des ratés au démarrage : en 2021-2022, première saison de Conference League, La Gantoise a été éliminée dès les 8e.

© photonews

Mais la saison passée a montré que les clubs belges devaient avoir des ambitions en UECL. Deux clubs en quart de finale - Anderlecht et La Gantoise - était une belle performance. Et sans une contre-performance énorme du RSC Anderlecht à Alkmaar, Bruges n'était pas le premier club belge à atteindre une demi-finale européenne depuis l'Antwerp en 1994.

Cela ne veut pas dire, bien sûr, qu'il faut abandonner tout espoir de performer à l'échelon du dessus, en Europa League. L'Union Saint-Gilloise l'a prouvé en atteignant les quarts de finale la saison passée. Mais à cet échelon, il faut compter sur des tirages cléments et des exploits. Quant à une victoire finale, elle est irréaliste.

Bruges ne sera pas le dernier demi-finaliste... voire finaliste

Ce que réalise le Club de Bruges cette saison en Conference League fait vibrer les supporters, que ce soit la "D3" de l'Europe ou pas. La Conference League, contrairement par exemple à la Nations League à l'échelle internationale, a rapidement séduit les supporters et les observateurs.

© photonews

Dans cette belle compétition, les clubs belges sont là où ils doivent être. Éliminer la Fiorentina est un objectif réalisable, et une fois en finale ? Tout sera possible, car même l'Aston Villa d'Unai Emery le chasseur de Coupes d'Europe est prenable sur 90 ou 120 minutes.

Pendant près de 30 ans, les clubs belges ont été en Coupe d'Europe en espérant réaliser quelques exploits. Dans les années à venir, ils devront entamer la Conference League avec de vraies ambitions. L'Anderlecht de 2001, le Standard de 2008-2010, La Gantoise de 2017 : tous ces clubs auraient probablement eu le niveau pour aller chercher une finale si l'UECL existait à l'époque. Il ne faudra plus attendre 30 ans !