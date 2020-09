Un Diable Rouge parmi les 3 nommés pour le titre du joueur de l'année de l'UEFA !

L'instance dirigeante du football européen a publié le podium qui se disputera ce titre honorifique.

Et Kevin De Bruyne en fait partie et devient le premier Belge à être nominé pour le prix UEFA du joueur de l'année. Le Diable Rouge a été l'auteur d'une saison incroyable avec Manchester City (20 passes décisives, 13 buts en Premier League). Face à lui, deux joueurs du Bayern Munich qui ont été de grands artisans du triplé bavarois. Robert Lewandowski avec ses 55 buts en 47 matchs toutes compétitions confondues lors de la saison 2019-2020 et Manuel Neuer.

Le titre sera remis à l’un des trois le lendemain de la cérémonie du tirage au sort de la Ligue des Champions à Nyon le jeudi 1er octobre.

Voici le reste du classement :

4) Lionel Messi (Barcelone) 53 voix

5) Neymar (Paris Saint-Germain) 53 voix

6) Thomas Müller (Bayern) 41 voix

7) Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) 39 voix

8) Thiago Alcántara (Bayern) 27 voix

9) Joshua Kimmich (Bayern) ) 26 voix

10) Cristiano Ronaldo (Juventus) 25 voix