Julian Draxler prolonge au Paris Saint-Germain

Julian Draxler (27 ans) restera un peu plus longtemps au Parc des Princes : le PSG a annoncé la prolongation jusqu'en juin 2024 de son ailier allemand, qui compte 34 matchs pour 4 buts et 7 assists cette saison toutes compétitions confondues.

✍️ @PSG_English is delighted to announce that Julian Draxler has signed a three-year contract extension until 30 June 2024! 🔴🔵 #Draxler2024 https://t.co/CyDDJQ1qAM