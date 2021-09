Coupe de Belgique: ça passe pour le RWDM et le Lierse

Le Lierse et le RWDM ont fait respecter leurs rangs au cinquième tour de la Coupe de Belgique.

Waasland-Beveren s'était fait surprendre plus tôt par le FCV Dender, pas les deux autres clubs de D1B en lice samedi soir. Le RWDM s'est imposé par le plus petit écart sur la pelouse de l'URSL Visé grâce à un but de Jarno Libert (0-1).

Victoire également pour le Lierse, qui accueillait Rupel Boom, club de Nationale 1. Thibaut Van Acker a inscrit le but d'ouverture à la 53e, Stallone Limbombe a fait le break cinq minutes plus tard (2-0). Le Lierse et le RWDM rejoignent les 18 clubs de D1A, qui feront leur entrée en lice au prochain tour.