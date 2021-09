Dernières minutes cruelles pour Seraing, battu à l'Antwerp

Seraing a longtemps cru pouvoir prendre les trois points au Bosuil, mais le meilleur buteur du championnat a été implacable et les Métallos ont tout perdu.

Une semaine après le derby liégeois perdu contre le Standard, les joueurs de Jordi Condom voulaient absolument relever la tête. C'est assez bizarre à dire, mais le déplacement à l'Antwerp tombait à pic pour cela et pour deux raisons: la première c'est que les anversois ont joué jeudi à l'Olympiakos, la seconde c'est que cette saison ils n'ont pas encoe gagné à domicile en championnat.

Du coup, on voit une équipe de Seraing qui joue son jeu, en possession de balle, tentant de trouver l'ouverture via Mikautadze qui fête sa première titularisation de la saison en championnat et qui est mobile en front de bandière. Pourtant, les Mosans ne sont pas réellement dangereux, et le seul arrêt notable est des oeuvres de Dietsch sur une reprise de Miyoshi.

En seconde période, l'Antwerp est toujours aussi apathique offensivement et ce qui devait arriver arriva: sur une superbe passe en profondeur, Georges Mikautadze trompe Butez d'une subtile balle piquée (56', 0-1). Priske, déjà sous pression avant la rencontre avec son maigre bilan de 8 points, est un peu plus nerveux. Il change d'ailleurs son système, sort Fisher et Nainggolan pour Benson et Gerkens et les deux hommes tentent de se mettre en évidence.

Priske met alors toutes ses forces dans la bataille et cela fonctionne. Une rentrée en touche de De Laet trouve une tête, celle du meilleur buteur du championnat Michael Frey. Sa tête surpasse Dietsch, un peu coupable pour le coup (75', 1-1). Et ce n'est pas terminé car ce même Frey se bat sur la droite et centre pour Gerkens, absolument seul au second poteau (89', 2-1).

C'est cruel pour les hommes de Jordi Condom qui ont tout perdu en quelques minutes. Comme la semaine dernière, les Métallos ont montré un beau visage mais ne prennent pas le moindre point.