🎥 Anderlecht remporte le Clasico sans briller, le Standard a vu rouge deux fois

Ce dimanche, il y avait le Clasico au programme. Le Standard de Liège recevait le Sporting d'Anderlecht lors de la huitième journée de Jupiler Pro League. Sclessin était comble, 25.894 supporters y étaient présents.

Devant se passer des services de Kostas Laifis, pas encore remis de sa blessure, et de Moussa Sissako, suspendu, Mbaye Leye décidait d'aligner Gavory et Al-Dakhil au sein de sa charnière centrale tandis que Siquet et Nkounkou étaient choisis pour alimer les couloirs. Dans l'entrejeu, on retrouvait Cimirot, Raskin et Bastien. Ensuite, Amallah dans le rôle de meneur de jeu derrière le duo Klauss-Muleka.

Côté bruxellois, Vincent Kompany alignait quasiment la même équipe que celle du week-end dernier. Le seul changement est la présence de Yari Verschaeren dans le onze et celle de Benito Raman sur le banc.

Après seulement sept minutes de jeu, le Standard de Liège se retrouvera réduit à dix suite à une faute d'Al-Dakhil sur Verschaeren.

Six minutes plus tard, Lior Refaelov se défera de la défense liégeoise avant d'aller fixer Bodart (13e), 0-1.

Quelques instants plus tard, les visiteurs auront la possibilité de doubler la mise, mais Bodart parviendra à repousser in extremis une tête d'Harwood-Bellis (16e). Les Rouches réagiront peu avant la pause sur une reconversion offensive menée par Klauss. Le Brésilien servira Muleka dans la surface mais le tir du Congolais sera contré par Hoedt (39e). Le score ne bougera pas à la mi-temps.

En début de seconde période, le matricule 16 obtiendra une jolie occasion avec un centre à destination de Klauss, mais l'attaquant prêté par Hoffenheim placera le cuir juste à côté (46e). Il tentera sa chance à distance par la suite, mais le ballon passera largement au-dessus (50e). Anderlecht reculera de plus en plus tandis que le Standard prendra le dessus dans le jeu. Toutefois, Bodart effectuera un arrêt décisif devant Kouamé permettant aux siens d'y croire encore (64e). Dans le dernier quart d'heure, Rafia poussera Van Crombrugge à l'arrêt sur une reprise puissante du droit (75e).

Les visiteurs manqueront l'occasion de faire le break. Bien lancé dans la profondeur par Kouamé, Raman s'en ira seul défier Bodart mais sa frappe trop centrale sera boxée par le dernier rempart liégeois (78e). Le matricule 16 sera réduit à neuf en fin de rencontre avec un carton rouge de Fai pour une vilaine faute sur Olsson (85e). Malgré les assauts liégeois, les Mauves tiendront. Anderlecht s'impose 0-1 à Sclessin et remporte le Clasico.

© photonews

Réduit rapidement à dix, le Standard de Liège a débuté la partie avec un gros handicap et a vu Anderlecht prendre les commandes de la rencontre quelques minutes plus tard. Les Mauves enchaînent et comptent désormais 13 points au compteur tandis que les Rouches restent à quai avec le même nombre d'unités.