Nainggolan, le flop inattendu?

Sifflé par ses supporters lors de son remplacement, l'ancien Diable Rouge est loin de convaincre à l'Antwerp.

C'était le transfert de l'été selon certains: la venue de Radja Nainggolan à l'Antwerp pouvait faire basculer le Great Old dans une autre dimension. On connait la hargne, le talent et la mentalité de leader de l'ancien milieu de terrain de Serie A.

Mais depuis son arrivée... on ne retrouve pas ces qualités sur la pelouse. Tout d'abord, on ne va pas se mentir, Radja Nainggolan n'est pas à 100% de ses possibilités. On le sent un peu lourd, sans vitesse, sans condition physique.

De plus, on sent que le courant ne passe pas entre lui et son coach. Il suffit de voir sa tête lors de son remplacement ce dimanche, alors qu'il n'était pas du tout dans sa rencontre et que son équipe avait besoin de poids offensif. On connait le caractère du Ninja et sa personnalité. Elle pourrait poser problème durant la saison.

Jusqu'ici, Radja n'a pas été à la hauteur des espérances et vu le noyau du Great Old, il pourrait bientôt devoir passer son tour. Mais il faudra gérer la présence de l'ancien de l'Inter sur le banc. Le mieux ce serait que Naiggolan retrouve son niveau...