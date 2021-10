Christian Benteke frustré: "Ce n'est pas la première fois que cela nous arrive"

L'attaquant belge a inscrit son premier but de la saison, mais Crystal Palace a laissé filer la victoire dans les toutes dernières secondes.

Christian Benteke a trouvé l'ouverture en début de seconde période à Arsenal, lundi soir, et il a longtemps cru que son but allait aider les Eagles à l'emporter. Mais Arsenal est revenu en toute fin de rencontre grâce à Alexandre Lacazette.

"On apprend dans la douleur"

Forcément décevant. "C'est le genre de match à la fin duquel tu ne peux pas faire match nul", regrette Christian Benteke pour le média de Crystal Palace. "Il y a l'émotion, on mène, on est en déplacement, c'était un match difficile et il y a de la fatigue, il y a beaucoup de choses que l'on peut dire, mais ce ne sont pas des excuses", peste-t-il encore.

"Parce que ce n'est pas la première fois que l'on perd des points comme ça. Je pense que nous apprendrons de ces erreurs, mais on apprend dans la douleur", ajoute Christian Benteke, alors que Crystal Palace pointe à la 14e place de Premier League.