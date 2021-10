Gand piétine Genk et revient dans le sillage des équipes de tête

Genk subit sa quatrième défaite consécutive toutes compétitions confondues.

La Gantoise s'est largement imposée sur la pelouse de Genk ce dimanche soir, 0-3.

Efficaces en première période, les Buffalos ont su profiter d'un de leurs deux seuls tirs cadrés de la première période pour ouvrir la marque par l'intermédiaire du jeune Matisse Samoise, qui inscrit son premier but de la saison.

La seconde période a été bien plus largement à l'avantage des Gantois. A la 57e minute, Lucumi intervient fautivement sur Bezus dans les seize mètres. L'Ukrainien transforme le penalty, mais ce dernier est à retirer car les joueurs sont entrés trop rapidement dans les seize mètres. Le Gantois se charge alors une deuxième fois de la conversion, et double la mise pour les Buffalos.

A dix minutes du terme, Tissoudali venait donner le coup de massue aux Limbourgeois en inscrivant le 0-3. Genk subit sa quatrième défaite de rang, dont la troisième en championnat, et le siège de John Van den Brom est de plus en plus menacé. Au classement, Gand dépasse Genk et prend la neuvième place, à trois points seulement d'Eupen, quatrième. Les Limbourgeois pointent juste derrière les Buffalos, à la dixième position.