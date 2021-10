Hein Vanhaezebrouck : "Ce n'était pas le meilleur Bezus, c'est là qu'il doit encore progresser"

Samoise était infatigable sur le flanc droit et a marqué un but magnifique, Tissoudali et Depoitre ont donné à la défense de Genk une soirée difficile. A l'arrière, Ngadeu a dominé contre Onuachu. Mais c'est peut-être Roman Bezus qui a été le Buffalo le plus impressionnant dimanche soir.

L'Ukrainien s'est retroussé les manches comme d'habitude lorsqu'il a perdu le ballon. Il a également distillé de bonnes passes et provoqué un penalty, qu'il a converti sans faute à deux reprises. Lorsqu'on a demandé à Hein Vanhaezebrouck, lors de la conférence de presse, si c'était ce que Bezus avait de mieux à offrir, le T1 de Buffalo a répondu dans son style habituel. "Non, ce n'est pas le meilleur Roman Bezus ! Je suis satisfait de son jeu. Il apporte beaucoup de dynamisme à l'équipe et travaille très dur. De plus, il est infatigable. Mais son problème est et reste qu'il alterne de grandes choses avec des actions étranges. Prendre les bonnes décisions, c'est ce dont il s'agit. Faire des bons choix reste un point de travail pour Roman. Pour moi, Laurent Depoitre a été le meilleur homme sur le terrain ce soir", a déclaré Hein Vanhaezebrouck.