Hein Vanhaezebrouck heureux mais réaliste : "Nous avons eu la chance que Genk vendange toutes ses occasions"

La Gantoise s'est imposée à Genk (0-3) lors de la douzième journée de Jupiler Pro League.

Hein Vanhaezebrouck avait beaucoup de raisons d'être heureux. "A la mi-temps, j'avais plus de choses à dire que d'habitude, car il y a eu quelques erreurs en première mi-temps. Nous sommes bien revenus des vestiaires et nous avons commencé la deuxième mi-temps de manière très vive. Nous avons créé des occasions et avons fini par marquer un deuxième but, mais même dans ce cas, nous avons laissé passer de grosses occasions", a souligné l'entraîneur de La Gantoise.



"Cela doit s'améliorer, car nous avons eu de la chance que Genk vendange ses occasions. Si Onuachu réduit la marque et fait 1-2 à une demi-heure de la fin, on a un match différent. Alors le public se rallie au lieu de se retourner contre sa propre équipe. Je suis évidemment heureux de cette victoire, qui nous ramène dans le peloton, mais nous devons aussi en tirer des enseignements", a conclu le T1 des Buffalos.