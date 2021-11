Claude Puel est toujours là, et cela va continuer

Claude Puel est confirmé quand il perd, alors quand il gagne...

Grâce à une superbe remontée face à Clermont (3-2) dimanche en Ligue 1, l'AS Saint-Etienne a gagné son premier match de la saison. Malgré la situation toujours difficile des Verts, actuellement à la 19e place du championnat, l'entraîneur Claude Puel a été conforté à son poste ce mercredi par le président exécutif de l'ASSE Jean-François Soucasse.

"Ce que je veux savoir aujourd'hui, c’est si le staff et les joueurs poursuivent un projet commun qui est clairement identifié : celui d’assurer le maintien en Ligue 1 de l’AS Saint-Etienne. Aujourd’hui, Claude - comme ses adjoints et ses joueurs - est parfaitement mobilisé. J’ai beaucoup trop d’expérience dans le football pour prendre des décisions définitives. Ceux qui se hasardent à les prendre sont souvent démentis dans les faits. Claude est un éducateur et un manager général du club expérimenté. Il a déjà connu des situations difficiles et n’a jamais connu de relégation. Il n’est pas étonné d’être la cible des critiques. Pas plus lui, que les joueurs et les dirigeants dont je fais partie. Nous sommes ensemble sur le même bateau", a rappelé le dirigeant stéphanois pour la radio France Bleu Saint-Etienne Loire.