Eric Abidal entendu dans le cadre de l'agression de Kheira Hamraoui (PSG) !

L'affaire de l'agression de la joueuse du PSG Kheira Hamraoui, dans laquelle a été accusée son équipière Aminata Diallo, prend une toute autre tournure désormais : c'est l'ancien international Eric Abidal qui serait désormais soupçonné.

Eric Abidal va être entendu par le parquet pour son implication potentielle dans l'agression de la joueuse du PSG Kheira Hamraoui, qui a été attaquée par deux individus armés de barres de fer en compagnie de son équipière Aminata Diallo. Celle-ci avait été initialement entendue suite à des soupçons de rivalité sportive, mais a été relâchée.

Le scénario étudié serait désormais une relation extra-conjugale entre Kheira Hamraoui et l'ex-international Eric Abidal, selon Le Monde : la puce du téléphone de la joueuse serait au nom d'Abidal, et selon plusieurs témoins (joueuses du PSG), Hamraoui aurait appelé Abidal dans la nuit précédant l'agression. Les agresseurs auraient même lancé à la joueuse : "Alors comme ça, on couche avec des hommes mariés?". Eric Abidal était directeur sportif du FC Barcelone lorsque Kheira Hamraoui portait les couleurs de l'équipe féminine catalane. Il va être entendu par le parquet, qui n'a pas écarté la possibilité d'également convoquer la femme de l'ex-joueur, Hayet Abidal.