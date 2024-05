🎥 Un but, un titre de Joueur du Mois : Yannick Carrasco en forme juste à temps pour l'Euro 2024 ?

On l'aurait presque oublié, mais Yannick Carrasco a longtemps été un titulaire sous Domenico Tedesco en équipe nationale. En mars dernier, cependant, il n'était pas là , et son nom ne revient plus vraiment, malgré une bonne forme en club.

La sélection de Domenico Tedesco pour l'Euro 2024 sera de 26 joueurs plutôt que de 23, et c'est un sacré soulagement pour le sélectionneur fédéral. Même dans ces conditions, Tedesco devra faire des choix difficiles et écarter des joueurs méritants. Ainsi, en mars dernier, Domenico Tedesco avait repris 25 joueurs, et il manquait bien sûr un certain Kevin De Bruyne - cela ferait déjà 26. Y aura-t-il la place, dans le groupe final, pour Yannick Carrasco (30 ans) ? Carrasco pourrait bien être à l'Euro 2024 Si nous demandions leur avis aux supporters, c'est presque certain : la réponse serait un non, de manière écrasante. Malgré ses 72 caps (11 buts), et malgré ses 8 titularisations en 10 rencontres sous Domenico Tedesco. En mars, Carrasco n'a manqué le rassemblement que suite à une blessure. En novembre, il était même... capitaine contre la Serbie. Bref : ceux qui estiment que le départ de Yannick Carrasco pour l'Arabie Saoudite devrait le priver d'Euro risquent fort d'être déçus en juin prochain, au moment de découvrir la liste des 26. D'autant que l'ancien de l'Atlético Madrid est en forme. Carrasco vient en effet d'être élu Joueur du mois d'avril en Arabie Saoudite. Et il débute mai sur la même lancée, en marquant son 3e but en 3 matchs avec Al-Shabab de superbe manière ce samedi face à Al-Raed. Yannick Carrasco 🇧🇪

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️

pic.twitter.com/CQPo4Ubc8y — سعيد الربيعي (@13saeed) May 4, 2024