Officiel: Everton ouvre son mercato avec une promesse ukrainienne

Vitaliy Mykolenko est la première recrue du mercato hivernal d'Everton. Âgé de 22 ans, le latéral gauche ukrainien arrive en provenance du Dynamo Kiev. Il a signé un contrat de quatre ans et demi à Goodison Park.

Issu du centre de formation du Dynamo, Vitaliy Mykolenko avait disputé ses premiers matchs officiels en fin d'année 2017. Quatre ans plus tard, il était devenu une valeur sûre du club de la capitale ukrainienne et s'est aussi imposé en sélection: il compte 21 caps.

