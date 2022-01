L'Antwerp assomme Charleroi et conforte sa place dans le top 4

Impuissant, le Sporting de Charleroi n'a rien pu faire sur la pelouse de l'Antwerp, dimanche après-midi. Une deuxième défaite de rang en championnat qui éloigne un peu plus les Zèbres du top 4. L'Antwerp, en revanche, remonte sur le podium, en attendant le résultat du Clasico.

Reprise délicate pour le Sporting de Charleroi qui se déplaçait sur la pelouse de l'Antwerp déforcé par la CAN et le Covid. Avec deux recrues hivernales impliquées directement: Bingourou Kamara entre les perches et Vakoun Bayo en pointe.

Côté anversois, Brian Priske avait décidé de refaire confiance à on ancien Zébre, Dorian Dessoleil, aligbe d'entrée alors qu'il n'avait plus joué en Pro League depuis mi-octobre.

Double coup de massue

Et ce sont les Anversois qui démarrent ce duel de candidats au top 4 pied au plancher. Après avoir déjà tenté sa chance, Michel-Ange Balikwisha amène le premier but de la rencontre des la douzième minute. Son centre parfait trouve la tête de Michael Frey qui ne laisse aucune chance à Kamara. Un premier coup sur la tête des Zèbres... rapidement suivi d'un second.

D'un superbe enchaînement petit pont passe en retrait, Manuel Benson offre le doublé à Frey à peine 80 secondes plus tard. Groggy, les Zèbres auraient même pu être mis KO à la 20e, sans une excellente intervention de Kamara devant Yusuf.

Pris à froid et secoués, les Zèbres sont ensuite petit à petit rentrés dans leur rencontre avec une première grosse occasion pour Vakoun Bayo, idéalement servi par Gholizadeh, mais barré par une excellente sortie de Butez.

Malgré quelques bons mouvements carolos et plusieurs possibilités anversoises en contre, le score n'évoluera plus avant le repos: le Great Old rentre au vestiaire avec une avance confortable de deux buts.

Des Zèbres impuissants, des Anversois supérieurs

Et si Charleroi a tenté de prendre le contrôle du jeu dès le retour des vestiaires, c'est encore l'Antwerp qui se montre dangereux en début de seconde période. D'une frappe puissante depuis l'entrée de la surface, Bjorn Engels trouve le poteau droit du but de Kamara. A l'heure de jeu, c'est Charleroi qui hérite d'une belle opportunité, mais Vakoun Bayo manque complètement sa frappe.

En manque d'inspiration et gêné par la bonne organisation anversoise, le Sporting de Charleroi n'a jamais vraiment réussi à déstabiliser le Great Old, qui a enfoncé le clou dans le dernier quart d'heure sur un nouvel assist de Balikwisha pour Ally Samatta cette fois.

Deuxième défaite consécutive pour les Zèbres qui voient doucement le top 4 s'éloigner et qui devront se relancer le week-end prochain contre la Gantoise. L'Antwerp, en revanche, s'installe confortablement parmi les candidats aux playoffs 1.