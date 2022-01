Retour aux affaires et victoire contre Charleroi: le dimanche parfait de Dorian Dessoleil

Il a "travaillé dur" dans l'espoir d'entrer en ligne de compte pour ce match particulier pour lui, il a été récompensé: Dorian Dessoleil était titulaire pour défier les Zèbres et il en a profité.

Ancien capitaine emblématique du Sporting, Dorian Dessoleil attendait la réception de ses anciens équipiers avec impatience. Mais il n'était pourtant pas sûr d'avoir son mot à dire. Tant il a vécu des premiers mois difficiles avec l'Antwerp. "C'est sûr que je n'ai pas connu des moments faciles depuis mon arrivée. Mais je savais que ce serait le cas, que je ne jouerais pas tout le temps", a-t-il expliqué après le match.

Mais Dorian Dessoleil n'est pas du genre à lâcher l'affaire. Trois mois tout juste après sa dernière apparition en Pro League, il avait bien l'intention de retrouver voix au chapitre en ce début d'année. "J'ai travaillé dur pendant le stage hivernal, pour jouer ce match qui me tenait à cœur, j'ai eu la chance de jouer et j'étais évidemment très content."

Et la satisfaction est double pour le défenseur central, puisque l'Antwerp s'est largement imposé, dimanche après-midi. "On voulait vraiment commencer l'année par une victoire, on savait que c'était important de bien rentrer dans le match et c'est ce qu'on a fait."