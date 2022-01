Charleroi a "manqué d'envie" à l'Antwerp: "Vite tourner le bouton"

Éclipsé par des Anversois plus efficaces et plus solides, le Sporting de Charleroi a manqué son début d'année.

Et son entame de match... Car c'est dans le premier quart d'heure que les Zèbres ont sombré sur la pelouse du Bosuil. "On a très mal commencé. En première période on n'était pas du tout dedans et contre une équipe efficace comme l'Antwerp, ça ne pardonne pas", regrettait Marco Ilaimaharitra, au micro d'Eleven Sports.

Et si le Sporting n'a pas été aidé par les nombreuses absences, le Malgache estime que ce n'est pas là qu'il faut chercher les explications à ce revers des Zèbres en terres anversoises. "Ce n'est pas une question de qualités, mais d'envie. On en a clairement manqué en début de match. Ce n'est pas ça notre mentalité. Il faut vite tourner le bouton parce que le championnat a recommencé et il nous reste 12 matchs", insiste le capitaine carolo.

Les Zèbres devront donc rapidement réagir. D'autant que c'est un autre concurrent direct qu'ils affronteront le week-end prochain: le Sporting accueillera la Gantoise, samedi soir, au Mambourg...