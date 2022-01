Radja Nainggolan : "Un départ parfait après la trêve hivernale"

L'Antwerp a remporté une victoire confortable contre Charleroi dimanche grâce à un doublé de Michael Frey et un but de Samatta. Le capitaine du matricule 1 a vu de bonnes choses en ce début d'année 2022.

Radja Nainggolan a porté le brassard de capitaine contre Charleroi. Ritchie De Laet n'était pas présent et Faris Haroun est resté sur le banc pendant tout le match. Le Ninja a vu comment son équipe a réussi à obtenir une victoire confortable.

"Notre qualité a pu faire la différence. Benson et Balikwisha ont été très forts en un contre un et Frey a bien trouvé le chemin du but. Garder le zéro et marquer trois buts est excellent. Un départ parfait après la trêve hivernale", a déclaré Nainggolan à Sporza après le match.