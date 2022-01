Brian Priske fait l'éloge de deux joueurs : "Les bons attaquants sont importants pour gagner des prix"

Michael Frey a finalement pu marquer à nouveau pour le Great Old. L'attaquant suisse a marqué un doublé contre Charleroi, portant son total à 17 buts en Jupiler Pro League.

Samatta devait commencer le match contre Charleroi, mais Priske a opté pour Frey. Avec succès, puisque l'attaquant a inscrit deux buts. "Il n'a pas été facile de choisir Frey plutôt que Samatta. Frey s'est très bien comporté et a également marqué beaucoup de points. J'avais le sentiment qu'il était en avance sur Samatta cette semaine, tout comme à l'entraînement", a déclaré Priske après le match.

"Je suis très heureux, car de bons attaquants sont également très importants si vous voulez remporter des trophées", a poursuivi Priske. "Avant la nouvelle année, Frey était souvent à l'extérieur du terrain, mais maintenant il est revenu plus souvent dans les seize mètres, ce qui crée aussi plus de danger", a expliqué l'entraîneur anversois.

Balikwisha a également reçu des éloges de Priske. "Balikwisha a montré qu'il est un excellent milieu de terrain offensif et que nous pouvons également le mettre en position d'attaquant, comme nous l'avons fait dans les 20 dernières minutes du match. Il est excellent depuis plusieurs semaines, il court beaucoup, fait des actions avec et sans ballon et a une bonne discipline défensive. Il a également failli marquer et a été bon avec deux passes décisives, donc un bon match de sa part."