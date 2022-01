Le RFC Seraing continue d'offrir des penaltys et chute encore

Ce samedi soir, Saint-Trond recevait le RFC Seraing lors de la 23ème journée de Jupiler Pro League.

Bernd Hollerbach choisissait de laisser Teixeira et Durkin sur le banc ce week-end. Côté sérésien, Jean-Louis Garcia pouvait compter sur les retours de Dietsch et Bernier. Les trois nouvelles recrues, Dabila, Wagué et Opare étaient titulaires.

© photonews

Le round d'observation durera longtemps, trop longtemps. Plus d'une demi-heure puisque les deux équipes seront très bien organisées et ne prendront pas le moindre risque même si Saint-Trond aura la possession du ballon. Après une belle percée de Bernier, Mikautadze récupérera le ballon avant d'armer un tir aux abords de la surface, mais la balle passera à côté (36e). Juste avant la pause, Rocco Reitz lancera hayashi dans la profondeur qui ajustera Dietsch (40e), 1-0.

© photonews

Les Métallos réagiront directement. Après avoir vu une reprise contrée par la défense adverse, Nadrani, bien servi par Cachbach, propulsera le ballon au fond (44e), 1-1.

© photonews

Les Sérésiens reviendront des vestiaires avec de meilleures intentions offensives. En début de seconde période, les visiteurs auront une belle occasion, mais le tir croisé de Mikautadze passera à côté (55e). Cinq minutes après, l'international géorgien tentera à nouveau sa chance après une contre-attaque rondement ménée, mais loupera complètement sa frappe la faute à un Toni Leistner toujours aussi vigilant (60e). En fin de rencontre, les deux formations pousseront vers l'avant pour tenter d'arracher la victoire. À peine monté au jeu, Sambu Mansoni sera l'auteur d'une faute sur Brüls dans la surface avec une poussée dans le dos. Après avoir offert un penalty à l'Union mardi soir, le back droit a remis ça au Stayen. Le meneur de jeu trudonnaire se fera justice en envoyant le cuir au fond (78e), 2-1. Les Canaris planteront un troisième goal en toute fi de rencontre en contre-attaque via une reprise de la tête de Hara (90e+4), 3-1.

© photonews

Seraing enregistre sa septième défaite de suite en championnat et compte toujours 19 points au compteur. Pire encore, les Métallos continuent d'offrir des cadeaux et voit désormais le Beerschot revenir à sept longueurs puisque les Rats se sont imposés face à OHL (3-1). Les deux équipes croiseront d'ailleurs le fer mercredi...

De son côté, Saint-Trond s'éloigne de la zone rouge et compte désormais 27 unités.