Gérard Kilota : "Faire autant d'efforts pour au final perdre le match, cela fait mal"

E s'inclinant à Saint-Trond, Seraing vient d'enregistrer sa septième défaite de suite en championnat. Le promu sérésien a de nouveau chuté, mais aussi offert un cadeau.

Nouveau coup de massue pour le RFC Seraing avec cette septième défaite de rang. Le promu sérésien était parvenu à recoller au score juste avant la pause avec un but de Nadrani. Au retour des vestiaires, les Métallos étaient revenus avec de meilleures intentions offensives et ont obtenu des occasions. Mais, Sambu Mansoni effectuera une faute idiote sur Brüls dans la surface concédant ainsi un penalty. Saint-Trond n'en demandait pas autant et plantera même une troisième rose en toute fin de rencontre.

"C'est très dur ! Faire autant d'efforts pour au final perdre le match, cela fait mal", confie Gérald Kilota à l'issue de la rencontre. "Nous étions bien organisés en début de rencontre et après l'ouverture du score de Saint-Trond, nous ne nous sentions pas en danger. Nous avons d'ailleurs directement égalisé puis ça allait mieux en seconde période", a poursuivi le capitaine des Métallos.

© photonews

Le tournant du match comme contre l'Union fut un penalty offert à l'adversaire. "Nous avons parlé avec Junior (Sambu Mansoni). C'est le football et ce sont des faits de jeu. Cela peut arriver à n'importe qui. Malheureusement pour lui, cela lui arrive deux fois de suite. Il doit penser à autre chose", ajouté le Français.

"Si le maintien se joue mercredi ? Oui, je pense"

Seraing fait une très mauvaise opération puisque le Beerschot s'est imposé 3-1 contre OHL et revient ainsi à sept unités des Métallos. "Nous les affrontons mercredi et il faudra s'imposer. Si le maintien se joue mercredi ? Oui, je pense. Nous devrons être présents durant ce grand rendez-vous. Nous n'avons pas le choix", a conclu Kilota.