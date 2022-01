Dimitri Lavalée : "C'était très important de creuser l'écart avec Seraing"

Ce samedi soir, Saint-Trond a pris la mesure de Seraing (3-1) lors de la 23ème journée de Jupiler Pro League. le STVV avait à coeur de prendre sa revanche, mais également ses distances avec le barragiste au classement.

Saint-Trond a ouvert le score via Hayashi, lancé en profondeur par Reitz, avant de voir Seraing égaliser grâce à une réalisation de Nadrani. "Nous avons fait un bon match et avons été très sérieux dès son entame. Nous voulions avoir la possession du ballon et forcer notre adversaire à se découvrir et laisser des espaces. Nous savions que nous pouvions faire mal en allant très vite et c'est ainsi que nous sommes parvenus à faire 1-0. Par contre, nous concédons l'égalisation juste avant la pause. Mais nous nous sommes parlés et nous étions très positifs", a confié Dimitri Lavalée à l'issue de la rencontre.

"Il y a ce tournant du match avec le penalty"

En début de seconde période, le promu sérésien parviendra à mettre en difficulté les Canaris. Mais, les Métallos offriront un nouveau cadeau. Après un penalty concédé contre l'Union, Sambu Mansoni a remis le couvert contre le STVV. "Seraing avait des espaces et a su trouver la profondeur. Nous sommes parvenus à rectifier cela mais il y a ce tournant du match avec le penalty. Cela nous fait du bien car nous parvenons à reprendres les commandes de la rencontre à quinze minutes du terme. Puis, nous avons fermé boutique et profité pour aller planter un troisième but en fin de rencontre", a ajouté l'ancien Rouche.

© photonews

Les Trudonnaires voulaient se donner de l'air au classement mais voulaient également prendre leur revanche après leur défaite au match aller et l'élimination en Coupe de Belgique. "Nous avions à coeur de gagner la rencontre car c'était très important de creuser l'écart avec Seraing et se rapprocher des équipes du haut du classement. Puis, nous ne voulions pas de troisième défaite contre Seraing. Nous voulions absolument nous imposer et prendre les trois points à la maison", a conclu Dimitri Lavalée.