Christian Brüls : "Nous savions que cette rencontre pouvait être un point de bascule"

Ce samedi soir, Saint-Trond a pris le dessus sur Seraing (3-1) lors de la 23ème journée de Jupiler Pro League.

Saint-Trond a eu du mal face à la bonne organisation de Seraing en première période, mais Rocco Reitz parviendra à trouver Daichi Hayashi dans la profondeur qui parviendra à tromper Guillaume Dietsch. Quelques minutes après et avant la pause, les Métallos égaliseront via Nadrani. "Ce n'était pas un bon match. Mais à la fin, nous avons gagné, c'est le plus important. Nous savions que cette rencontre pouvait être un point de bascule. C'était très important pour eux mais aussi pour nous : nous devions faire en sorte que l'écart avec Seraing reste important. Seraing était bas et tenait le centre, alors que notre force est de jouer au football par le milieu", a confié Christian Brüls à l'issue de la rencontre.

© photonews

Le tournant de la rencontre sera le penalty offert par Sambu Mansoni, le deuxième cette semaine après celui concédé contre l'Union. Le back droit a été l'auteur d'une poussée fautive dans le rectangle. "S'agissait-il d'un penalty ? C'était suffisant. Je l'ai senti dans le dos. Le fait d'être le meilleur buteur du club ? Il faudrait que je prenne une photo de ça", a lâché le meneur de jeu auteur de quatre buts en championnat.