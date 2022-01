Occasion(s) manquée(s) pour le Sporting de Charleroi

Une première période équilibrée, un second acte nettement dominé par Charleroi, mais le deuxième but n'est jamais tombé: partage frustrant pour les Zèbres contre le KV Courtrai.

Lourdement battu par OHL avant la trêve, puis par l'Antwerp à la reprise, le Sporting de Charleroi avait en partie stoppé la spirale négative en prenant un point contre la Gantoise samedi soir, mais devait concocter un bon résultat ce mardi contre Courtrai pour pleinement se relancer.

Sans Ali Gholizadeh, parti en Iran pour disputer deux rencontres de qualification pour la Coupe du monde. Mais avec Adem Zorgane, de retour de la CAN, et Vakoun Bayo en pointe. Jackson Tchatchoua, suspendu le week-end dernier, effectuait lui aussi son retour dans le onze.

La tête de Rougeaux, le premier but de Bayo

Côté courtraisien, Karim Belhocine, de retour au Sporting de Charleroi quelques mois après la fin de son aventure, avait opté pour le Japonais Tsuyoshi Watanabe pour compenser l'absence de Trent Sainsbury, lui aussi appelé en sélection (Australie).

Les Zèbres n'avaient pas l'intention de faire le moindre cadeau à leur ancien coach et ils ont plutôt bien débuté la rencontre. Vakoun Bayo est le premier à tenter sa chance. Sa frappe est puissante, Marko Ilic est vigilant et repousse des poings.

Son vis-à-vis, Bingourou Kamara n'aura pas la même chance: le portier du Sporting de Charleroi se fait fusiller sur la première tentative courtraisienne. Un corner parfaitement brossé par Kadri, un bon appel et un coup de tête puissant de Rougeaux: le KVK ouvre le score au quart d'heure.

Les Zèbres ne vont pourtant pas gamberger longtemps. Sept minutes après l'ouverture du score, le Sporting de Charleroi égalise. Joris Kayembe, lancé en profondeur, isole Vakoun Bayo à hauteur du point de penalty. Le nouvel attaquant du Sporting ne se fait pas prier: il arme une frappe imparable, inscrit son premier but pour Charleroi et son tout premier but en Pro League.

Les protégés d'Edward Still sont relancés dans la rencontre, mais c'est bien Courtrai qui hérite des plus belles opportunités de passer devant avant le repos. La tentative puissante de Lucas Rougeaux échoue à quelques centimètres du poteau gauche de Kamara. La percée de Kadri débouche sur une frappe croquée.

Domination carolo, résistance courtraisienne

Visiblement requinqués par le passage par les vestiaires, les Zèbres attaquent la seconde période tambour battant et les occasions se multiplient dans le quatrième quart d'heure. Jules Van Cleemput et Anass Zaroury, à deux reprises, sollicitent Marko Ilic. Le gardien des Kerels répond présent.

Charleroi pousse et, forcément, Courtrai bénéficie de plus d'espaces pour partir en contre. Kadri est le premier à en profiter. Mais son centre tir ne prend pas la bonne direction. Quelques instants plus tard, il faut un excellent retour de Tchatchoua pour empêcher Mbayo de se présenter seul face à Kamara.

Le répit est de courte durée pour la défense courtraisienne. Le Sporting continue ses assauts vers le but des Kerels et Marko Ilic doit sortir le grand jeu pour empêcher Morioka de trouver l'ouverture. Le dernier rempart du KVK sort encore un ballon chaud de Zaroury et est sauvé par Watanabe sur une tentative de Van Cleemput, à dix minutes du coup de sifflet final.

Les Zèbres auront encore une opportunité en toute fin de match: la frappe de Vakoun Bayo n'est pas cadrée. Courtrai s'en sort bien avec un point, Charleroi perd encore deux unités et allonge sa mauvaise série à quatre matchs sans victoire en championnat.