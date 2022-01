L'homme du match: Marko Ilic a mis Charleroi en échec

Dix-neuf tentatives au total, dont neuf frappes cadrées, sur l'ensemble de la rencontre, mais un seul but et un seul point: le Sporting de Charleroi méritait assurément mieux que les trois points mardi soir contre Courtrai, mais a laissé passer sa chance en seconde période.

Parce que les Zèbres ont manqué de précision et de justesse dans le dernier geste, certainement. Mais aussi parce que Marko Ilic leur a barré le chemin du but. Il ne pouvait rien sur la frappe à bout portant de Vakoun Bayo en première période, mais il a été irréprochable sur les nombreux ballons chauds qu'il a eus à négocier.

Le gardien serbe avait donné le ton en repoussant une frappe puissante du même Bayo en tout début de match, il a livré une deuxième période presque parfaite. Présent sur les ballons aériens, il a capté la plupart des envois cadrés carolos. Mais son chef-d'œuvre de la soirée, c'est devant Morioka qu'il l'a sorti. Une sortie autoritaire pour priver le Japonnais du but qui aurait libéré Charleroi. Solide.

Marko Ilic vs Charleroi tonight.



A very bright future is ahead for this 23 year old. pic.twitter.com/2QyI8ua7jg