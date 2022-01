Vakoun Bayo débloque son compteur avec les Zèbres: "Mais on est un peu déçu..."

Deuxième match avec le Sporting de Charleroi et premier but: il n'aura manqué que la victoire à Vakoun Bayo contre Courtrai.

Prêté par la Gantoise, où son temps de jeu était limité, Vakoun Bayo est arrivé cet hiver à Charleroi. Il n'aura pas dû attendre longtemps pour ouvrir son compteur but avec les Zèbres. "C'est un sentiment de joie qui m'anime. Je suis très content et j'aimerais remercier mes coéquipiers qui m'ont soutenu depuis mon arrivée", insiste-t-il au micro de RCSC TV.

"Il nous a manqué la finition"

Mais le nouvel attaquant du Sporting aurait, forcément, préféré que son but permettre à Charleroi de s'imposer contre Courtrai. 'Un point, c'est trop peu", estime-t-il. "On est un peu déçu. On tenait à gagner ce match pour se relancer. Mais je pense que ça va venir."

Les Zèbres ont pourtant livré une prestation convaincante, mardi soir. "Tout était bien en place. Il y avait de l'agressivité, tactiquement on était bien en place, on a réussi à les bouger sur le côté, mais il nous a manqué la finition..."