Le top 4 s'envole pour Charleroi: "On ne lâchera rien"

Une nouvelle mauvaise opération en vue pour le Sporting de Charleroi, accroché par Courtrai, mardi soir.

Deux points sur neuf, le Sporting de Charleroi espérait clairement mieux pour entamer l'année 2022. Et les conséquences sont réelles au classement de la Pro League: les Zèbres ont désormais cinq points de retard sur la quatrième place, mais Anderlecht aura encore l'occasion de creuser l'écart contre le Cercle de Bruges, mercredi soir.

"On veut terminer le plus haut possible"

Longtemps bien installés dans la course au top 4, les Carolos doivent-ils faire une croix sur leurs illusions de top 4, désormais? "On ne va rien oublier du tout", insiste Edward Still au micro de la RTBF. "On va tout donner. On veut terminer le plus haut possible et on ne lâchera rien jusqu'au bout", réaffirme le coach du Sporting.

Après deux défaites et deux partages, les Zèbres doivent retrouver le chemin de la victoire le plus vite possible. Dès vendredi à Saint-Trond? Il s'agira en tout cas d'un déplacement crucial pour Edward Still et ses troupes. Tant pour leur confiance, que d'un point de vue comptable...