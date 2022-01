"On y a mis du coeur": un bon point pour Karim Belhocine et Courtrai à Charleroi

"Quand on ne peut pas gagner un match, il faut savoir ne pas le perdre": Karim Belhocine a vu son équipe souffrir à Charleroi, mais il est ravi de la mentalité affichée par son groupe pour sauvegarder le point du partage.

Contre un Charleroi nettement dominant après le repos, le KVK, qui avait ouvert le score au Mambourg, a dû se contenter de défendre et de tenter de sortir en contre. "Charleroi a pris ce match par le bon bout, mais on a réussi à rester organisés et à sortir, même si c'est arrivé trop rarement", analyse le T1 courtraisien.

On a joué avec nos armes

Courtrai n'a donc pas eu les occasions pour passer devant après le repos, mais les Kerels ont su faire le gros dos pour repousser les assauts carolos. "Ils nous ont posé pas mal de problèmes, ils ont eu beaucoup d'occasions, mais je suis content de la mentalité affichée", insiste Karim Belhocine.

"Charleroi a fait un bon match offensivement et a été solide défensivement. Nous, on a joué avec nos armes. On n'a pas voulu perdre ce match et on y a mis du cœur. Quand on ne peut pas gagner un match, il faut savoir ne pas le perdre", conclut-il. Un message désormais bien intégré par les Courtraisiens qui restent sur une belle série de huit matchs sans défaite en déplacement et qui sont toujours dans la course au top 8.