Pourtant vaillant, Seraing chute dans les arrêts de jeu face à l'Antwerp

Ce vendredi soir en ouverture de la 27ème journée de Jupiler Pro League, le RFC Seraing reçoit l'Antwerp.

Pour la réception de l'Antwerp, Jean-Louis Garcia devait se passer des services de Boulenger, suspendu, mais aussi de Jallow et Lahssaini, blessés. Le technicien français décidait de titulariser Elias Spago et de laisser Mathieu Cachbach sur le banc.

Côté anversois, Brian Priske se déplaçait au Pairay sans plusieurs joueurs importants comme Engels, Verstraete, Frey, Fischer et Benson. Almeida était aligné d'entrée de jeu en défense centrale aux côtés de Dessoleil.

L'Antwerp débutera pied au plancher et montrera que l'équipe est venue au Pairay avec la ferme intention de prendre les trois points. Première alerte en début de rencontre avec une reprise de volée de Balikwisha à la suite d'un corner qui passera juste à côté du but sérésien (2e). Quelques minutes plus tard, les visiteurs auront l'occasion d'ouvrir le score, mais Myoshi arrivra trop court sur le beau centre de De Laet (5e). Le Nippon sera ensuite l'auteur du premier tir cadré de la rencontre, mais Dietsch effectuera un arrêt du décisif du pied (9e).

© photonews

Les locaux réagiront sur une bonne contre-attaque, mais le tir de Mikautadze passera loin à côté (22e). Peu avant la demi-heure de jeu, Bataille distillera un caviar à Samatta, mais le Tanzanien, surpris, loupera son contrôle et verra le ballon rebondir sur la cuisse de Dietsch couché par terre (29e). Le portier français effectuera ensuite une superbe parade sur une frappe puissante de Myoshi à l'entrée de la surface (35e) avant de repousser un ballon de Samatta (38e). Juste avant la pause, les Métallos obtiendront un coup franc bien placé, mais Maziz ne parviendra pas à tromper la vigilance de Butez qui captera le ballon (40e). Mikautadze et Maziz offriront une jolie combinaison, mais le deuxième n'arrivera pas à faire mouche à la conclusion (44e). Toutefois, Maziz tentera à nouveau sa chance, mais le cuir sera capté par Butez (45e). Le score restera nul et vierge à la mi-temps : 0-0.

© photonews

Au retour des vestiaires, l'Antwerp continuera de pousser sans pour autant être létal devant la cage adverse. Seraing subira, fera le gros dos à nouveau en seconde période, mais réussira à se créer des occasions en contre-attaque. Le tournant de la rencontre aura lieu peu après l'heure de jeu avec l'exclusion de Samatta après une faute sur Bernier (62e).

© photonews

🟥 | Ce n'est pas la soirée d'Ally Samatta. 😬 #SERANT pic.twitter.com/TWsld49m4z — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) February 11, 2022

Désormais en supériorité numérique, Seraing se dira que l'exploit est possible et tentera d'aller arracher la victoire face au matricule 1, toujours dangereux. En fin de rencontre, Seraing pensera obtenir un penalty après une faute de Dessoleil sur Marius dans le rectangle, mais l'arbitre le VAR en décidera autrement. Mais, le Great Old ouvrira le score durant les arrêts de jeu via un tir d'Almeida dévié par Spago (90e+2), 0-1. Le score ne bougera plus, défaite amère pour Seraing qui aurait mérité plus.

Les Métallos restent à la 17ème place avec 23 points. L'Antwerp, 2ème, compte désormais 53 unités.