🎥 Le département arbitrage rend son avis sur le penalty non accordé à Seraing

Lors de son dernier match face à l'Antwerp, le RFC Seraing s'est vu refuser un penalty malgré l'intervention du VAR. En effet, l'arbitre de la rencontre, Arthur Denil, est allé consulter les images mais n'est pas revenu sur sa décision.

Dans une vidéo publiée ce lundi, le département arbitrage est revenu sur les images et s'est accordé pour dire que les Métallos méritaient bien un penalty sur cette action.

"Dessoleil tenait Marius à deux mains et n'avait aucune intention de jouer le ballon", explique Stefanie Forde, patronne des arbitres.

La rencontre s'est soldée par une victoire du matricule 1 malgré une infériorité numérique.

