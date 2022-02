Jean-Louis Garcia frustré et en colère : "C'est très dur à avaler..."

Ce vendredi soir, le RFC Seraing a chuté durant les arrêts de jeu contre l'Antwerp lors de la 27ème journée de Jupiler Pro League.

Seraing a fait le gros dos en première période en résistant aux assauts anversois avec notamment quelques arrêts décisifs de Dietsch. Les Métallos penseront même que l'exploit était possible après l'exclusion de Samatta peu après l'heure de jeu. Mais l'Antwerp remportera la victoire durant les arrêts de jeu via une frappe d'Almeida déviée par le malheureux Spago.

"Beaucoup de frustration et de colère aussi. Il faut être lucide, l'Antwerp aurait mérité de mener au score après leur belle entame de match. Nous étions en difficulté durant les vingt premières minutes, mais nous avons su résister. Notre gardien a été très bon pendant cette période, et nous sommes parvenus à rester dans le match. Sur chaque transition et contre-attaque, nous avons obtenu des occasions et des situations", a confié Jean-Louis Garcia à l'issue de la rencontre.

"Après la pause, nous étions moins en danger. Puis, le premier fait de jeu arrive avec l'expulsion du joueur adverse. Alors en supériorité numérique, nous nous sentons suffisamment costauds pour ne pas perdre ce match, mais aussi plus ambitieux. Nous nous disons qu'il est possible de remporter ce match et réaliser un exploit. Et le deuxième fait de jeu survient avec cette faute dans la surface (Dessoleil sur Marius, ndlr). L'arbitre va consulter le VAR et prend beaucoup de temps pour se décider. Finalement, il ne siffle pas penalty. Tous les retours partisans ou pas, me disent qu'il y avait faute. C'est très dur à avaler... J'ai entendu l'affaire du Standard et du but annulé sur hors-jeu. Nous, nous n'avons pas polémiqué après notre match contre l'Union. Pourtant, il y avait le penalty non sifflé sur Mikautadze après la rouge de Bager ainsi que des décisions contraires en deuxième période. Enfin, nous aurions dû obtenir un coup de pied de réparation ce soir ! Si l'Antwerp avait été dans la même situation, l'arbitre aurait-il pris la même décision ? Je n'en suis pas sûr. C'est toujours le problème du gros et du petit. C'est dur quand nous faisons autant d'efforts pour essayer de rivaliser et de s'accrocher, et qu'il y a des décisions défavorables. C'est cruel et dur à digérer", a conclu le technicien français.