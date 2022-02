Brian Priske fier de ses troupes : "Ils ont essayé de jouer un bon football sur un horrible terrain"

L'Antwerp est allé s'imposer du côté du RFC Seraing (0-1) ce vendredi soir lors de la 27ème journée de Jupiler Pro League.

L'Antwerp a dominé Seraing durant la première période, mais n'est pas parvenu à trouver la faille. Peu après l'heure de jeu, les Great Old se verra réduit à dix suite à l'exclusion de Samatta. Toutefois, le matricule 1 est parvenu à arracher la victoire à dix durant les arrêts de jeu grâce à un but d'Almeida dévié par Spago.

"C'est une victoire méritée. Notre première mi-temps a été très bonne, mais nous n'avons pas su concrétiser nos occasions", a confié Brian Priske à l'issue de la rencontre. "La performance était incroyable, la mentalité était également brillante. Tout le monde a montré ses qualités ce soir, avec du bon jeu et de nombreuses occasions. Nous aurions dû marquer 3 fois en première période. Nous ne l'avons pas fait et, bien sûr, cela devient un peu plus difficile", a souligné le coach anversois avant d'évoquer le terrain sérésien.

© photonews

"Ensuite, vous devez faire preuve de mentalité. Nous avons essayé de jouer au football sur un terrain incroyablement difficile. Ce n'est vraiment pas normal ce qu'il se passe ici, c'est une honte pour le football d'avoir une pelouse pareille. Je n'ai que du respect pour mes garçons qui ont essayé de jouer un bon football sur un tel terrain", a conclu Priske.