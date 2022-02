🎥 Milik marque le but de l'année et pique Sampaoli

Alors que Marseille se dirigeait vers un nul à Metz, le Polonais a marqué un but extraordinaire.

Renvoyé sur le banc contre Metz (2-1) ce dimanche en Ligue 1, l’attaquant Arkadiusz Milik (27 ans, 14 matchs et 5 buts en L1 cette saison) a ensuite effectué une entrée en jeu décisive en offrant la victoire à l’Olympique de Marseille sur un superbe retourné. Le Polonais a réglé ses comptes avec Jorge Sampaoli au coup de sifflet final.

"Je ne marque pas à chaque fois mais je suis heureux de l'avoir fait aujourd'hui et d'avoir aidé mon équipe à gagner. Les trois points, c'était le plus important. (…) Pas titulaire ? Il y a des choses que je ne comprends pas mais je fais mon boulot, a glissé le buteur au micro de Prime Video. On est très content de ça, mais il faut toujours progresser, on sait qu'on peut encore faire mieux qu'aujourd'hui. Il reste beaucoup de matchs, il faut être intelligent, malin, il reste beaucoup de matchs à jouer. Je suis très content de ce but, un but très beau."

Sur ce match, Sampaoli avait préféré Cédric Bakambu et Bamba Dieng au joueur prêté par Naples.