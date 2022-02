Nouvelle déroute pour le Standard de Liège à Ostende

Ce samedi soir, le Standard de Liège se déplaçait à la Diaz Arena pour y affronter le KV Ostende lors de la 28ème journée de Jupiler Pro League.

Yves Vanderhaeghe effectuait plusieurs changements par rapport à l'équipe qui s'est inclinée contre Malines le week-end dernier. Capon, Ndicka et Gueye retrouvaient le onze tandis que Tanghe et Hubert étaient sur le banc. C'est Kjell Scherpen qui défendait les cages du KVO ce samedi soir.

Luka Elsner avait confié qu'Arnaud Bodart et Kostas Laifis étaient incertains pour ce déplacement chez les Côtiers. Le coach des Rouches pouvait finalement compter sur son portier, mais pas sur son défenseur central absent ce samedi. Le technicien franco-slovène devait également se passer des services de Selim Amallah, blessé au genou.

© photonews

Les conditions climatiques étaient particulières à la Diaz Arena avec un vent puissant et une pluie battante. La première occasion sera pour le KVO avec un tir croisé de Gueye qui ne passera pas loin du cadre (9e). McGeehan aura une possibilité quelques minutes plus tard, mais c'était sans compter sur Arnaud Bodart qui effectuera un bel arrêt décisif (26e). Toutefois, Ostende ouvrira le score via Rocha, après une mauvaise sortie de Bodart (28e), 0-1. Le buteur ostendais tentera ensuite une frappe à distance, mais le ballon passera juste à côté (33e). Le score ne bougera pas à la pause.

© photonews

Après une première période catastrophique, le Standard de Liège reviendra des vestiaires avec de plus de mordant et de meilleures intentions offensives tandis qu'Elsner fera sortir Dragus pour Tapsoba. Peu avant l'heure de jeu, les Rouches obtiendront une jolie opportunité, mais le tir de Cafaro ira heurter le poteau (59e). Le KVO aurait pu faire le break mais la déviation de Gueye dans le rectangle passera au-dessus (68e). Ostende se contentera de gérer son avantage en ralentissant le mouvement face à un Standard pas assez tranchant. Score finale : 1-0.

© photonews

Le Standard a coulé à Ostende ce samedi soir. Pâle, le club liégeois est toujours bel et bien malade et ne parvient pas à rassurer. Si les Playoffs 2 se sont presque définitivement envolés, les Rouches ont chuté chez un concurrent direct qui leur passe devant. En effet, Ostende se donne de l'air avec ces trois points et se hisse à la 13ème place avec 31 points. Les Rouches descendent à la 14ème place (29 points).