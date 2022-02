Cameron McGeehan intraitable et homme du match

Ce samedi soir, le KV Ostende a pris la mesure du Standard de Liège (1-0) lors de la 28ème journée de Jupiler Pro League.

Si le Standard n'est pas parvenu à se projeter au KV Ostende, c'est aussi grâce en partie à Cameron McGeehan. Le capitaine des Côtiers a été au four et au moulin. En plus d'être très bon défensivement, le médian a obtenu plusieurs occasions et a poussé Arnaud Bodart à effectuer un arrêt décisif (26e).

L'Irlandais du Nord du KVO a mené la danse, dominant le milieu de terrain, surtout en première mi-temps. Le capitaine a mené les siens vers la victoire, un succès précieux dans la course au maitien puisque les Côtiers se donnent de l'air avec ces trois points et se hissent à la 13ème place avec 31 points.