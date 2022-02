Renaud Emond amer : "Nous avons été mauvais, c'est une saison pourrie"

Ce samedi soir, le Standard de Liège a de nouveau chuté. Les Rouches ont vu Ostende l'emporter à la Diaz Arena (1-0) et les dépasser au classement.

Le Standard de Liège a été bien pâle ce week-end face à Ostende. Impuissant et inoffensif, le matricule 16 a enregistré une nouvelle défaite et se retrouve désormais 14ème avec 29 points au compteur. "C'est une déception totale ce soir. Nous n'étions pas bons. Notre performance est également confirmée par notre position au classement. Nous n'avons rien montré. Nous étions mauvais. Alors nous avons ce que nous méritons", a confié Renaud Emond au micro d'Eleven Sports avant de poursuivre.

"Nous n'y arrivons pas, et je ne sais pas pourquoi"

"J'ai essayé de créér des mouvements et des occasions, mais rien n'a fonctionné. C'est une saison pourrie. Je ne le comprends pas moi-même. Nous avons hâte de jouer, de mettre la pression et de gagner des matchs. Mais nous n'y arrivons pas, et je ne sais pas pourquoi", a lâché le buteur liégeois.