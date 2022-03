Réduit à dix, le Standard de Liège renoue avec la victoire

Ce mercredi soir, le Standard de Liège recevait le Beerschot devant une assistance de 9.423 personnes.

Luka Elsner avait décidé de titulariser Laurent Henkinet et de laisser Arnaud Bodart sur le banc ce mercredi. L'entraîneur des Rouches pouvait compter sur le retour de Selim Amallah dans le onze liégeois.

Le Standard de Liège débutera la partie avec beaucoup d'envie, mais en étant également fort brouillon avec beaucoup de mauvaises passes. L'équipe locale obtiendra une première belle opportunité avec un centre de Nkounkou, mais Tapsoba sera trop court pour envoyer le cuir au fond des filets (3e) avant de voir Dragus, pourtant seul, louper sa reprise dans le rectangle (12e). Quelques minutes plus tard, Nicolas Raskin décochera une frappe puissante, mais celle-ci passera tout juste à côté du but de Vanhamel (14e). Ce dernier sera à l'ouvrage par la suite en repoussant un tir croisé de Pavlovic (21e). Les Rouches ouvriront finalement le score via Dragus, bien servi par Raskin (34e), 1-0. Le Beerschot ne sera pas loin de revenir au score, mais Henkinet effectuera une bel arrêt sur un tir de Dom (42e). Juste avant la pause, Dragus aura l'occasion de faire le break, mais son tir ira droit sur Vanhamel (43e).

© photonews

En début de seconde période, le Standard (re)donnera via au Beerschot en étant réduit à dix suite à l'expulsion de Dussenne après une main dans le visage de Vaca (52e). Le milieu offensif anversois poussera ensuire Henkinet à réaliser deux arrêts décisifs (55e et 57e). Le Bolivien aura de nouveau une occasion de recoller au score, mais placera sa tête à côté (67e). Henkinet restera un moment au sol en fin de rencontre après une collision avec Bourdin. Malgré le coup de pression des Rats, les Rouches tiendront et s'imposeront finalement 1-0.

© photonews

Le Standard de Liège renoue avec la victoire et assure le maintien. Le matricule 16 compte désormais 32 points au compteur soit neuf longueurs d'avance sur le barragiste Seraing et 16 sur la lanterne rouge, le Beerschot.