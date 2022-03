Nicolas Raskin satisfait après la victoire : "Si nous avions perdu cette rencontre, la situation serait devenue plus critique"

Le Standard de Liège est parvenu à prendre la mesure du Beerschot ce mercredi soir (1-0). Les Rouches mettent fin à leur descente aux enfers et renouent enfin avec la victoire.

"Cette victoire fait beaucoup bien étant donné notre situation", a confié d'emblée de jeu Nicolas Raskin. "Un succès mérité et nous aurions pu et dû planter un deuxième but. Nous nous sommes compliqués la tâche en seconde période après l'expulsion et nous avons vécu dix minutes difficiles, mais nous sommes fiers d'avoir tenu à dix contre onze. Nous devions l'emporter pour nous et le coach. Notre staff fait beaucoup pour l'équipe et nous n'avons presque rien rendu. Si nous avions perdu cette rencontre, la situation serait devenue plus critique", a souligné le médian.

"C'est triste à dire, mais nous sommes quasiment sauvés"

Le Standard de Liège a montré de l'envie ce mercredi soir. "Il y a du mieux dans le jeu et la mentalité depuis deux rencontres. C'est triste à dire, mais nous sommes quasiment sauvés. La saison n'est pas terminée, il reste cinq rencontres. Nous allons tout donner et prendre du plaisir car nous étions aussi très affectés des derniers temps. Nous voulons terminer cet exercice sur une belle note pour oublier la déception", a conclu Raskin.