Le douzième homme liégeois est en colère, mais toujours derrière son équipe : "Nous sommes plus forts quand ils sont derrière nous"

Malgré son mécontentement, le douzième homme des Rouches a joué son rôle ce mercredi soir pour soutenir son équipe face au Beerschot. Le Standard de Liège s'est imposé face à la lanterne rouge (1-0).

Le Standard de Liège vit une saison cauchemardesque au grand dam des supporters qui ont exprimé leur colère à maintes reprises. Furieux envers la direction, ils sont toujours derrière leur équipe, et celle-ci en avait besoin.

"Cela a fait énormément de bien à l'équipe surtout que nous étions dans une situation difficile. Quand tu pousses en première période et que tu entends les supporters, tu as beaucoup plus d'énergie. Cela nous avait beaucoup manqué !", a confié Nicolas Raskin à l'issue de la rencontre. "Ces derniers temps, nous ne sommes pas parvenus à faire en sorte qu'ils soient fiers, donc je comprends absolument leur colère. Nous devons enregistrer des victoires et nous tourner vers la saison prochaine", a souligné le milieu de terrain.

Auteur d'une grosse prestation, Laurent Henkinet s'est également exprimé à propos des fans du matricule 16. "Nous avons montré de l'envie dès l'entame de la rencontre et voulions leur montrer que nous étions bien présents. Nous avons besoin d'eux et sommes plus forts quand ils sont derrière nous. Je comprends leur déception étant donné notre saison et nos résultats", a souligné le portier rouche.