Luka Elsner heureux : "C'est une bouffée d'oxygène"

Ce mercredi, le Standard s'est imposé face au Beerschot (1-0) dans un match d'alignement de la 19e journée de D1A. Grâce à un but de Dragus (34e) et malgré l'expulsion de Dussenne (52e), les Rouches se donnent un peu d'air et possèdent désormais neuf points d'avance sur le barragiste Seraing.

Luka Elsner était évidemment satisfait à l'issue de la rencontre. "Nous sommes forcément heureux étant donné que c'est une bouffée d’oxygène. Tout était parti sur de bons rails puis nous prenons un carton rouge. Mais nous avons su tenir avec des vraies valeurs d’équipe et de solidarité. Tous les joueurs et même ceux sur le banc, ont transmis quelque chose de collectif et de bon. Et cette victoire est méritée dans ce sens", a confié le T1 des Rouches à l'issue de la rencontre.

Les Liégeois, réduits à dix en début de seconde période, ont résisté face à des Anversois prêts à recoller au score durant les quelques minutes de flottement après la sortie de Noë Dussenne. "Nous avons eu un souci pendant dix minutes après l’exclusion. Il y a eu un enchaînement de situations le temps avant que nous puissions effectuer le changement et revenir à cinq derrière. Le carton rouge ? "Il faut revoir les images. On me dit que c’est léger mais si ça a été confirmé par le VAR c’est qu’il y avait quelque chose. Ça se finit bien aujourd’hui et tant mieux", a souligné Elsner.