Décisif face au Beerschot, Laurent Henkinet savoure la victoire : "Nous en avions besoin"

Le Standard s'est imposé grâce à un but de Dragus (34e) et malgré l'expulsion de Dussenne (52e) face au Beerschot (1-0) mercredi dans un match d'alignement de la 19e journée de championnat.

Le Standard de Liège a renoué avec la victoire ce mercredi soir face au Beerschot. "Ce soir, l'équipe a pris les trois points. Nous en avions besoin car cela devenait chaud derrière, cela nous donne de l'air et fait du bien au moral. Nous avons bien géré la première période puis ce fut plus compliqué après le carton rouge car nous avons un peu reculé. Mais nous avons fait bloc. Nous sommes satisfaits et retournons à l'Académie avec un bon sentiment. Une victoire pour assurer le maintien ? Cela fait mal de dire cela quand on est au Standard, mais c'est une bouffée d'oxygène", a confié Laurent Henkinet à l'issue de la rencontre.

"J'ai joué comme si c'était un match normal"

Aligné d'entrée de jeu à la place d'Arnaud Bodart, l'ancien portier d'OHL a répondu présent en effectuant plusieurs arrêts décisifs. Pourtant la pression était sur ses épaules dès l'entame de la rencontre. "La pression est présente lors de chaque rencontre du Standard, mais nous avions besoin de gagner et de prendre des points. Mon job est de faire des arrêts, donc c'est normal. Je suis content de la clean sheet et de la victoire. Si on m'attendait au tournant ? Je n'ai pas voulu y penser car cela aurait été peut-être plus compliqué à gérer. J'ai joué comme si c'était un match normal et je reste toujours très calme. Nous avons tous soutenu Arnaud et il a été le premier à me soutenir avant cette rencontre. Il m'a félicité après la rencontre. Nous avons un top groupe au niveau des gardiens, une saine concurrence. Nous sommes tous dans le même bateau", a souligné le portier liégeois.