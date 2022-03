Nicolas Raskin prévient le Sporting de Charleroi: "Nous avons une revanche à prendre"

Ce mercredi soir, le Standard de Liège a renoué avec la victoire en s'imposant contre le Beerschot (1-0) dans un match d'alignement de la 19e journée de championnat. Les Rouches sont désormais prêts à croiser le fer avec le Sporting de Charleroi.

Le Standard de Liège a quasiment assuré son maintien après sa victoire face au Beerschot et peut désormais jouer de manière libérée lors des cinq prochaines rencontres. Place au choc wallon ce week-end. "Nous sommes soulagés après ce succès contre le Beerschot, et il y a beaucoup d'envie avant ce déplacement à Charleroi", a confié Nicolas Raskin. "De plus, nous avons une revanche à prendre par rapport au match aller ici à Sclessin qui a été catastrophique. Avec le score de 0-3 puis l’envahissement de terrain. Un très mauvais souvenir que nous voulons effacer en revenant du Mambourg avec les trois points", a souligné le milieu de terrain liégeois.

Les Rouches n'ont plus rien à gagner ni à perdre. Ils veulent clôturer cette saison décevante sur une belle note pour bien préparer le nouvel exercice. "Nous voulons retrouver du plaisir à l’issue d’une longue période qui nous a terriblement affectés. Cela commence dimanche face aux Carolos. Une revanche pour nous et nos supporters", a conclu Nicolas Raskin.