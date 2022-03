Le sponsor maillot principal de Chelsea annonce la suspension son partenariat avec le club

En raison des sanctions écopées par son propriétaire Roman Abramovich, la société de télécommunications Three vient d'annoncer la suspension de son partenariat avec Chelsea jusqu'à nouvel ordre. La marque figurait sur le maillot des Blues en tant que sponsor principal.

"Nous avons demandé au Chelsea Football Club de suspendre temporairement notre parrainage du club, y compris le retrait de notre marque sur les maillots et autour du stade jusqu'à nouvel ordre. Nous reconnaissons que cette décision aura un impact sur les nombreux fans de Chelsea qui suivent leur équipe avec passion. Cependant, nous pensons que, compte tenu des circonstances et de la sanction gouvernementale en vigueur, c'est la bonne chose à faire", peut-on lire dans le communiqué de la société anglaise.

